За однією з версій, магаданська єпархія побоюється падіння своїх доходів, фото: World News

https://racurs.ua/ua/n120006-za-viru-pravoslavnu-i-rus-matinku-v-magadani-religiyni-aktyvisty-zbyraut-armiu-dlya-borotby.html

Ракурс

У російському Магадані загострюється протистояння, пов’язане з будівництвом в місті крематорію.

У місцевих православних групах в популярному мессенджері WhatsApp поширюється мотиваційний текст без вказівки авторства, котрий закликає протистояти спробам «диявола» зазіхати на «святі багатовікові традиції православ’я». Ймовірно, під «дияволом» автори тексту на увазі чиновників мерії Магадану. Вважається, що текст склали члени Магаданської православної єпархії, повідомляє видання «Весьма».

3 квітня в Магадані мають відбутися публічні слухання з питання щодо виділення землі під крематорій. Це повідомлення закликає воцерковлених людей прийти на них, щоб не дати «нав'язати західний прогресивний підхід і блюзнірське ставлення до тіл померлих».

«Станемо за віру православну і Русь Матінку!» — закликають автори повідомлення.

За однією з версій, магаданська єпархія побоюється падіння своїх доходів від ритуальних послуг у випадку появи конкурента у вигляді крематорію. Тому відбувається активне протистояння цьому проекту. Так, під час слухань з питання виділення землі для крематорію в магаданському селищі Уптар до населеного пункту прибув автобус із «релігійним десантом» зі священиків, літніх людей і козаків загальною кількістю близько 40 осіб, яким вдалося домогтися відхилення цього рішення.

Супротивникам виділення землі потрібно перемогти ще на кількох слуханнях з цього питання.

Отримати коментарі від голови єпархії архієпископа Магаданського і Синегорського Іоанна журналістам не вдалося — він поклав слухавку трубку й більше не відповідав на дзвінки.

Нагадаємо, торік двох жителів Магадану оштрафували за критику мера міста в WhatsApp.