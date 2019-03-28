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Фейковое расследование якобы об украинской частной военной компании в Сирии: в СБУ объяснили, что к чему / Фото: Волинські Новини, “Мангазея”

Дело рук повара Путина: в СБУ назвали фейком «расследование» об украинской частной военной компании в Сирии

28 мар 2019, 17:00
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Сегодня так называемая исследовательская группа Conflict Intelligence Team, расследование которой публикуются в ряде российских СМИ, на своем сайте обнародовала материал о частной военной компании (ЧВК) Vegacy Strategic Services Ltd, которая действует в Сирии якобы с лета 2018 и сотрудничает с российскими военными и армией Башара Асада. В материале указано, что 20 и 25 января СМИ российских боевиков выложили фото лиц с нашивками Vega Strategic Services (именно Vega, а не Vegacy).

Исследователи предположили, что эти фотографии были сделаны на севере Алеппо во время тренировок бойцов палестинской группировки «Лива аль-Кудс», которые воюют на стороне Асада. В этих тренировках принимал участие один из основателей «Веги» украинец Анатолий Смолин. Компанию создали в 2011 году в Николаеве, затем она «переехала» на Кипр, сменив название на Vegacy Strategic Services Ltd. По данным CIT, «Вега» предоставляла услуги по охране частных лиц и морских судов. Фирма работает в Украине, России, Великобритании, Германии и Таиланде.

Фейковое расследование якобы об украинской частной военной компании в Сирии: в СБУ объяснили, что к чему

Фейковое расследование якобы об украинской частной военной компании в Сирии: в СБУ объяснили, что к чему

Служба безопасности Украины отреагировала на появление этого расследования. В украинской спецслужбе напомнили, что 55-летний Анатолий Смолин из Николаева в свое время служил в рядах КГБ СССР, а затем в органах МВД Украины, откуда был уволен из-за потери огнестрельного оружия. В 2012 году Смолин выехал с семьей в РФ.

«С этого времени ни одной финансово-хозяйственной деятельности на территории Украины Смолин не осуществлял», — добавили в СБУ.

ООО «ВЕГА СТРАТЕДЖИК СЕРВИСЕС» было действительно зарегистрировано в Николаеве в 2011 году Смолиным, но эта фирма не имеет никакого отношения к частным военным компаниям. Известно, что в 2014 году Смолин пытался дистанционно восстановить контакты в Николаеве, предлагая знакомым «трудоустройство в российской частной военной компании».

«С этой целью посылал анкеты, в которых значительное количество вопросов было связано с отношением к аннексии Крыма и готовности к участию в боевых действиях на Донбассе в составе российских войск», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По информации СБУ, московский филиал «Веги», которую возглавляет гражданином Украины Джиникашвили, в начале 2014 года активно использовали спецслужбы РФ в качестве прикрытия для вербовки наемников для участия в боях на Донбассе. В свою очередь, Смолин с 2016 года занимается вербовкой наемников в так называемую частную армию Кремля — «ЧВК Вагнера».

Фейковое расследование якобы об украинской частной военной компании в Сирии: в СБУ объяснили, что к чему

«Таким образом, обнародованная в СМИ с подачи спецслужб РФ фейковая информация о функционировании в Сирии украинской частной компании „Вега“ не соответствует действительности. Указанные граждане Смолин и Джиникашвили покинули Украину до 2014 года и долгое время активно сотрудничают с российской военной разведкой», — отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины еще в конце января знала о подготовке «журналистского расследования об украинской ЧВК в Сирии». В спецслужбе выход этого материала связывают с разоблачением украинской стороной деятельности «ЧВК Вагнера» в Украине, Сирии, Судане и ЦАР.

«Руководство спецслужб России наспех пыталось сфабриковать „адекватный ответ“. С этой целью подконтрольная повару Путина Пригожину фабрика троллей получила от спецслужб РФ задачу подготовить фейковое расследование на тему украинского присутствия в Сирии», — резюмировали в СБУ.

Источник: Ракурс


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