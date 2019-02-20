Российские террористы, фото: ua-today.com

https://racurs.ua/n118421-volontery-mirotvorca-ot-imeni-rossiyskoy-chastnoy-voennoy-kompanii-vagner-nanyali-300.html

Racurs.ua

Волонтеры проекта «Миротворец» создали сеть сайтов, на которой от имени российской частной военной компании «Вагнер» вербовали боевиков якобы для несения службы на Донбассе, в Крыму, Сирии и Африке.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат Антон Геращенко.

По словам Геращенко, за полтора года на соответствующие предложения откликнулись 300 человек, которые уже «имели опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран».

Отмечается, что с каждым таким потенциальным наемником проходило «собеседование» с помощью Skype, во время которого боевики рассказывали о своих предыдущих преступлениях, называли имена командиров незаконных военных формирований и сослуживцев.

«На вопрос: «Готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в частности, крымских татар?», ответ всегда был: «Да! Конечно «, — отмечает Геращенко.

По его словам, благодаря этой информационно-психологической операции удалось пополнить базу «Миротворца» тысячами новых фамилий россиян, участвовавших в боевых действиях в «горячих точках» по всему миру, а также собрать сотни часов соответствующих видеозаписей.

Часть собранных материалов передадут в Гаагу как доказательную базу в рамках иска Украины к РФ о нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

Также Геращенко опубликовал «трейлер» будущего документального фильма об этой операции.

Напомним, недавно СБУ обнародовала информацию об участии российских наемников в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.