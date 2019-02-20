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Погода в Украине 21 февраля. Фото: Минск-Новости

Погода в Украине 21 февраля: синоптики прогнозируют мокрый снег в большинстве регионов (КАРТА)

20 фев 2019, 15:49
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Погода в Украине 21 февраля будет облачной, температура воздуха снизится на территории большинства областей. Во всех регионах, кроме южных ожидаются осадки.

Днем столбики термометров покажут от 2° мороза в северных областях до 7° тепла в южных регионах, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 21 февраля будет прохладной. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, днем ​​без существенных осадков.

Во Львове в четверг, 21 февраля, в течение суток ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет составлять 0−2° тепла, днем ​​будет теплее — 4−6° тепла.

Погода в Днепре 21 февраля будет облачной. Столбики термометров днем ​​и ночью будут показывать 0−2° тепла. В течение суток возможны осадки в виде мокрого снега.

В Харькове 21 февраля будет прохладно, синоптики прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров в течение суток будут показывать от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе 21 февраля будут облачной, но теплой. Температура воздуха ночью составит 1−3° тепла, а днем ​​поднимется до 7−9° тепла.

Погода в Украине 21 февраля. Фото: meteo.gov.ua

Синоптики предупреждают о магнитных бурях 21 февраля в Киеве. Так, в первой половине дня ожидается маленькая геомагнитная буря, после обеда также будет не спокойно, прогнозируются небольшие волнения и слабая геомагнитная буря.

Магнитные бури 21 февраля. Фото: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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