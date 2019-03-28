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Пожар в высотке в Бангладеш уже унес 20 жизней, десятки раненых. Фото: Dhaka Tribune

Пожар в высотке в Бангладеш уже унес 20 жизней, десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)

28 мар 2019, 18:01
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Пожар, охвативший 22-этажное здание в столице Бангладеш, уже унес жизни 20 человек, еще до 70 получили травмы.

Жители Дакки, которые стали очевидцами пожара, рассказали, что люди внутри высотки и пожарные на кранах разбивали стеклянные поверхности здания для спасения. Некоторые люди даже выпадали из окон, информирует Dhaka Tribune, ссылаясь на данные властей.

В местной пожарной службе заявили, что уже локализовали пожар. К тушению привлекли вертолеты. Около 100 человек были эвакуированы из горящей высотки.

О причине возгорания пока что информации нет, спасатели и медики продолжают работать на месте происшествия.

Пожар в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Пожар в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Пожар в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Пожар в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Между тем напомним, что накануне взрыв автоцистерны с газом спровоцировал масштабный пожар в Кропивницком. В результате сгорели около 20 автомобилей, а четыре человека оказались в больнице.


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