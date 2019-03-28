Взрывы в Кропивницком: госпитализирован четвертый потерпевший, обнародованы свежие фото и видео

Взрывы в Кропивницком: госпитализирован четвертый потерпевший. Фото: ОстроВ

https://racurs.ua/n119982-vzryvy-v-kropivnickom-gospitalizirovan-chetvertyy-poterpevshiy-obnarodovany-svejie-foto-i-video.html

Ракурс

Взрывы в Кропивницком, произошедшие вчера вечером на улице Киевской, уложили на больничные койки четыре человека — двое спасателей, водитель автоцистерны и инженер заправки.

Потерпевшие находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести. Водитель автоцистерны пострадал больше всех, он помещен в реанимацию, сообщила сегодня пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области.

По состоянию на утро 28 марта, спасатели ликвидируют последствия пожара. На месте работает следственно-оперативная группа, ведется опись имущества, прилегающая территория оцеплена.

Известно, что в результате взрывов и пожара сгорели несколько автоцистерн, перевозивших газ, а также легковые автомобили, находящиеся на стоянке. В окрестных домах взрывной волной выбиты стекла.

Местное издание «Гречка» опубликовало свежие фото и видео того, как выглядит место пожара в Кропивницком по состоянию на утро сегодняшнего дня.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на газовой заправке взорвалась автоцистерна со сжиженным газом и начался пожар, охвативший и расположенную рядом автомобильную стоянку. Столб огня достигал нескольких десятков метров — его видели жители всего города и пригорода. Спустя три часа спасателям удалось ликвидировать пожар.