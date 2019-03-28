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Члены «Нацкорпуса» забросали петардами усадьбу кума Путина. Фото: Дніпроград

Члены «Нацкорпуса» забросали петардами усадьбу кума Путина (ФОТО, ВИДЕО)

28 мар 2019, 10:42
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Усадьбу председателя политсовета «Опозиционная платформа — За жизнь» и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука забросали петардами и файерами активисты политической партии «Национальный корпус» и представители общественной организации «Национальные дружины».

Инцидент произошел вчера, 27 марта, вечером. Причиной акции против Медвудчука стал его визит в Москву и незаконные «экономические переговоры», сообщается на странице «Национального корпуса» в Facebook.

Кроме петард и файеров активисты разрисовали забор и оставили на нем нецензурные надписи.

За забором активисты обнаружили защитников Медведчука, они были подготовлены к столкновению, прикрывались щитами. Впрочем, столкновение не произошло.

Дом Медведчука забросали петардами представители «Нацкорпуса». Фото: facebook.com

Дом Медведчука забросали петардами представители «Нацкорпуса». Фото: facebook.com

Дом Медведчука забросали петардами представители «Нацкорпуса». Фото: facebook.com

Дом Медведчука забросали петардами представители «Нацкорпуса». Фото: facebook.com

Дом Медведчука забросали петардами представители «Нацкорпуса». Фото: facebook.com

Напомним, 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и Медведчук посетили Россию и провели переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым по экономической взаимодействия Украины и РФ. Эту встречу транслировали телеканалы, которые связывают с Медведчуком. Незаконный вылет будет расследовать Генпрокуратура, поскольку авиасообщение между Украиной и РФ запрещено.

Источник: Ракурс


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