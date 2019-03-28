В операции задействованы несколько военных кораблей и вертолет, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119980-maltiyskie-voennye-vzyal-pod-kontrol-zahvachennyy-migrantami-tanker.html

Ракурс

Мальтийские спецназовцы сегодня высадились на борт танкера Elhiblu, захваченного вчера у берегов Ливии спасенными им в Средиземном море мигрантами, и взяли его под свой контроль.

Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на заявление Военно-морских сил (ВМС) Мальты.

Контроль над кораблем возвращен его капитану, судно под эскортом мальтийских ВМС взяло курс к этой островной стране, где мигрантов передадут правоохранителям для проведения расследования.

Отмечается, что связь с капитаном танкера удалось установить в 30 морских милях от Мальты. Он утверждает, что мигранты угрозами ему и экипажу заставили изменить курс в направлении этого островного государства.

Всего в операции задействованы несколько военных кораблей и вертолет.

Танкер Elhiblu, который под флагом тихоокеанского островного государства Палау направлялся к Ливии, вчера поднял на борт 108 мигрантов. Однако за шесть морских миль от столицы Ливии Триполи он неожиданно изменил курс и направился на север, к Мальте. Капитан успел передать сигнал тревоги. Считается, что мигранты захватили Elhiblu, когда поняли, что возвращаются в Ливию.

Напомним, министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что это первый случай захвата мигрантами судна в открытом море.