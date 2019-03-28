В операції задіяні кілька військових кораблів та вертоліт, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n119980-maltiyski-viyskovi-vzyav-pid-kontrol-zahoplenyy-migrantamy-tanker.html

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Мальтійські спецпризначенці сьогодні висадилися на борт танкера Elhiblu, захопленого вчора біля берегів Лівії врятованими ним у Середземному морі мігрантами, й взяли його під свій контроль.

Про це повідомляє видання France 24 з посиланням на заяву Військово-морських сил (ВМС) Мальти.

Контроль над кораблем повернуто його капітану, судно під ескортом мальтійських ВМС взяло курс до цієї острівної країни, де мігрантів передадуть правоохоронцям для проведення розслідування.

Зазначається, що зв’язок із капітаном танкера вдалося встановити за 30 морських миль від Мальти. Він стверджує, що мігранти погрозами йому та екіпажу змусили змінити курс в напрямку цієї острівної країни.

Загалом в операції задіяні кілька військових кораблів та вертоліт.

Танкер Elhiblu, котрий під прапором тихоокеанської острівної держави Палау прямував до Лівії, вчора підняв на борт 108 мігрантів. Однак за шість морських миль від столиці Лівії Тріполі він несподівано змінив курс і попрямував на північ, до Мальти. Капітан встиг передати сигнал тривоги. Вважається, що мігранти захопили Elhiblu, коли зрозуміли, що повертаються до Лівії.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що це перший випадок захоплення мігрантами судна у відкритому морі.