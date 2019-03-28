Будинок Медведчука закидали петардами представники «Нацкорпусу». Фото: Дніпроград

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Будинок голови політради «Опозиціної платформи — За життя» та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука закидали петардами та фаєрами активісти політичної партії «Національний корпус» та представники громадської організації «Національні дружини».

Інцидент стався вчора, 27 березня, ввечері. Причиною акції проти Медвудчука став його візит до Москви та незаконні «економічні переговори», повідомляється на сторінці «Національного корпуса» у Facebook.

Окрім петард та фаєрів активісти розмалювали паркан та залишили на ньому нецензурні написи.

За парканом активісти виявили захисників Медведчука, вони були підготовані до сутичкі, прикривались щитами. Утім, сутичка не відбулась.

Нагадаємо, 22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та Медведчук відвідали Росію та провели переговори з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим щодо економічної взаємодії України та РФ. Цю зустріч транслювали телеканали, які пов’язують з Медведчуком. Незаконний виліт буде розслідуватиме Генпрокуратура, оскільки авіасполучення між Україною та РФ заборонено.