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Вибухи у Кропивницькому: госпіталізовано четвертого потерпілого. Фото: ОстроВ

Вибухи у Кропивницькому: госпіталізовано четвертого потерпілого, оприлюднено свіжі фото та відео

28 бер 2019, 11:07
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Вибухи у Кропивницькому, що сталися вчора ввечері на вулиці Київській, вклали на лікарняні ліжка чотирьох осіб — двох рятувальників, водія автоцистерни й інженера заправки.

Потерпілі перебувають у лікарні з опіками різного ступеня тяжкості. Водій автоцистерни постраждав найбільше, його поміщено до реанімації, повідомила сьогодні прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Кіровоградській області.

Станом на ранок 28 березня, рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. На місці працює слідчо-оперативна група, ведеться опис майна, прилеглу територію оточено.

Відомо, що внаслідок вибухів і пожежі згоріли кілька автоцистерн, що перевозили газ, а також легкові автомобілі на стоянці. У навколишніх будинках вибуховою хвилею вибито шибки.

Місцеве видання «Гречка» опублікувало свіжі фото та відео того, як виглядає місце пожежі в Кропивницькому станом на ранок сьогоднішнього дня.

Наслідки вибухів у Кропивницькому. Фото: Гречка

Наслідки вибухів у Кропивницькому. Фото: Гречка

Наслідки вибухів у Кропивницькому. Фото: Гречка

Наслідки вибухів у Кропивницькому. Фото: Гречка

Наслідки вибухів у Кропивницькому. Фото: Гречка

Нагадаємо, ввечері 27 березня в Кропивницькому на газовій заправці вибухнула автоцистерна зі зрідженим газом і почалася пожежа, що охопила й розташовану поруч автомобільну стоянку. Стовп вогню сягав кількох десятків метрів — його бачили жителі всього міста й навіть передмістя. За три години рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.


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