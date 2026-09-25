Руслан Кравченко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n216462-vyyizd-kravchenka-za-kordon-ofis-genprokurora-provede-slujbove-rozsliduvannya.html

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Офіс генерального прокурора призначив службове розслідування обставин виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон у відрядження, з якого він не повернувся.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю ОГП Мар’яну Гайовську-Ковбасюк.

22 вересня за рішенням виконувача обов’язків генерального прокурора призначено службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного службового відрядження колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, — зазначила вона.

За словами Гайовської-Ковбасюк, у межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням. За результатами службового розслідування, за наявності підстав, будуть ухвалені відповідні рішення.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП поінформували, що викрили злочинну організацію, яка системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.

14 вересня тоді ще генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Сам Кравченко заявляв, що перебуває за кордоном у відрядженні, у межах якого заплановані зустрічі з міжнародними партнерами

Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора 15 вересня. Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.

Джерело: «Укрінформ»