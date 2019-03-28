Расследование против Курченко завершено. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n120012-delo-kurchenko-v-genprokurature-otchitalis-o-zavershenii-rassledovaniya.html

Ракурс

Генпрокуратура завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко.

Бизнесмен подозревается в причастности к преступной организации, присвоении имущества, служебному подлогу, подделке документов, легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и фиктивному предпринимательству. Об этом 28 марта сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на собственной странице в Facebook.

Следователи Генеральной прокуратуры считают, что олигарх причастен к следующим преступлениям:

— завладение газом «Укрнафты» и «Укргаздобычи» в соучастии с должностными лицами нескольких министерств, государственных предприятий и областных государственных администраций. Такие действия нанесли ущерб в почти 2,2 млрд грн;

— завладение 5,1 млрд грн компании «Нафтогаз Украины»;

— завладение средствами отдельных банков, и их последующее отмывание. В частности, 787,4 млн грн Национального банка, 4,7 млн грн «Реал Банка», 2,3 млрд грн «Брокбизнесбанка», 502 млн грн «Укргазбанка»;

— завладение свыше 2 млрд грн «Аграрного фонда»;

— фиктивное предпринимательство, то есть создание частных предприятий для прикрытия незаконной деятельности.

По словам Луценко, сегодня адвокатам беглого олигарха направлено окончательное подозрение. Правоохранители также сообщили о подозрении 98 лицам, которые фигурируют в расследовании. Среди подозреваемых — должностные лица различных министерств, государственных учреждений и Национального банка, главы облгосадминистраций.

В суд уже направили дела против 42 обвиняемых, служители Фемиды приняли обвинительные приговоры в отношении 27 человек, четыре из них освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности. В ГП утверждают, что арестовано имущество на общую сумму более 5 млрд грн, также возмещено убытков на 1,5 млрд. дол.

Напомним, Антимонопольный комитет оштрафовал беглого олигарха Сергея Курченко на 15 млн грн за нарушение условий честной конкуренции при увеличении своей доли в управлении «Брокбизнесбанка».