СМИ заявили о незадекларированном особняке Зеленского. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n120013-zelenskiy-ne-ukazal-v-deklaracii-villu-v-italii-smi-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский не указал в декларации зарубежную виллу на 15 комнат, которая расположена в итальянском городе Форте-дей-Марми.

В этом населенном пункте любят отдыхать российские олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина. Об этом 28 марта сообщило «Слідство.Інфо».

В журналистском материале говорится о том, что кандидат в президенты задекларировал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. При этом шоумен не указал в декларации виллу в Италии. Издание утверждает, что этим имением Владимир владеет вместе с женой Еленой.

«Согласно документам, полученным „Слідством.Інфо“, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми», — пишут расследователи.

Фирма заплатила за дом, который расположен за 600 м от моря, 3,8 млн евро.

В команде Владимира Зеленского уже отреагировали на публикацию и заявили, что вышеупомянутая публикация — фейк. На Facebook-странице «Команда Зеленского», заявили, что кандидата в президенты пытаются дискредитировать, а сам молодой политик не нарушал никаких украинских законов.

«Закон о предотвращении коррупции однозначно указывает на то, что информацию о бенефициарной собственности (проще говоря, имущество, которое декларант контролирует через юридическое лицо) указывают только те субъекты декларирования, которые занимают ответственные и особо ответственные должности, а также субъекты декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии с перечнем должностей, установленных законом», — говорится в сообщении.

Представители кандидата отметили, что сейчас Зеленский не занимает ни одну из должностей на государственной службе, поэтому и не обязан декларировать недвижимость, принадлежащую основанной им компании.

Как известно, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главный пост в государстве претендуют 38 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Напомним, опросы социологической группы «Рейтинг» показывают, что Владимир Зеленский может выйти во второй тур. Также туда могут попасть Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.