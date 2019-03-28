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Порошенко подписал закон о трансплантации анатомических материалов человеку. Фото: president.gov.ua

Закон о трансплантации органов согласовал Порошенко (ДОКУМЕНТ)

28 мар 2019, 19:27
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Закон о трансплантации органов 28 марта подписал президент Украины Петр Порошенко.

Глава Украины согласовал проект закона № 9461-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно применения трансплантации анатомических материалов человеку». Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Как известно, 28 февраля украинский парламент принял закон, предусматривающий внесение изменений в украинское законодательство касательно трансплантации органов. Совет законодательно закрепил переходный период до тех пор, пока будет готов и заработает реестр доноров — единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ). Ожидается, что этот период продлится до 1 января 2020 года.

К тому времени организация трансплантации в Украине осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях. Функцию заказчика медицинских услуг по трансплантации будет выполнять Национальная служба здоровья (НСЗУ).

Порошенко согласовал трансплантацию органов. Скриншот: сайт Верховной Рады

Напомним, с 1 января 2019 года каждый совершеннолетний украинец может письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором, а также назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять это решение за него после смерти.

Источник: Ракурс


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