Порошенко подписал закон о трансплантации анатомических материалов человеку. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n120014-zakon-o-transplantacii-organov-soglasoval-poroshenko-dokument.html

Ракурс

Закон о трансплантации органов 28 марта подписал президент Украины Петр Порошенко.

Глава Украины согласовал проект закона № 9461-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно применения трансплантации анатомических материалов человеку». Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Как известно, 28 февраля украинский парламент принял закон, предусматривающий внесение изменений в украинское законодательство касательно трансплантации органов. Совет законодательно закрепил переходный период до тех пор, пока будет готов и заработает реестр доноров — единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ). Ожидается, что этот период продлится до 1 января 2020 года.

К тому времени организация трансплантации в Украине осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях. Функцию заказчика медицинских услуг по трансплантации будет выполнять Национальная служба здоровья (НСЗУ).

Напомним, с 1 января 2019 года каждый совершеннолетний украинец может письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором, а также назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять это решение за него после смерти.