Согласие на донорство: Кабмин утвердил порядок проведения трансплантаций в Украине

Каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором

https://racurs.ua/n116203-soglasie-na-donorstvo-kabmin-utverdil-poryadok-provedeniya-transplantaciy-v-ukraine.html

Racurs.ua

Кабинет министров утвердил сегодня порядок предоставления согласия на донорство.

Этот документ регламентирует проведение трансплантаций в Украине, сообщили 27 декабря в Министерстве здравоохранения.

С 1 января каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором, а также назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять решение за него после смерти.

Правительственное постановление утвердило письменные формы этого согласия. Их будут вносить в Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).

Такими формами являются:

письменное согласие на донорство после смерти;

письменное несогласие на донорство после смерти;

заявление об отзыве предварительного согласия или несогласия на посмертное донорство;

заявление о назначении уполномоченного представителя, который будет принимать решение о донорстве в случае смерти человека (должно быть заверено подписью уполномоченного представителя);

заявление об отзыве уполномоченного представителя;

заявление о несогласии быть уполномоченным представителем;

заявление о согласии на прижизненное донорство;

заявление об отзыве согласия на прижизненное донорство.

Гражданин может подать неограниченное количество заявлений, а каждое новое автоматически аннулирует действие предыдущего. Решение о донорстве можно менять в течение жизни.

В Минздраве утверждают, что с 1 января 2019 года трансплантация в Украине будет проводиться. Решение о ее проведении будет принимать консилиум врачей медучреждения, в котором пациента внесут в список ожидания.

Заявления о решении стать донором или отказаться стать донором украинцы будут подавать врачу медучреждения, который должен осуществлять трансплантацию, трансплант-координатору, уполномоченному лицу в центрах донорства крови и центрах изъятия анатомических материалов для трансплантации.

Также такие заявления можно будет подать и своему семейному врачу или терапевту. Все заявления будут храниться в учреждениях здравоохранения, где их приняли, с соблюдением требований защиты персональных данных.

Напомним, что в мае этого года Верховная Рада приняла закон о трансплантации органов. Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку» вводится в действие с 1 января 2019 года.

Законодатели изъяли из закона нормы о донорстве крови, трансплантации половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов, а также об имплантации и изготовлении биоимплантатов.

Новый закон вступил в действие 24 июля и у Минздрава было пять месяцев для того, чтобы создать Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ), а также отдельный центр координации системы трансплантации, закупить новое оборудование для центров по трансплантации, разработать 30 нормативно-правовых актов.

Понимая, что соблюсти нормы закона было нереалистично, разработали законопроект, который переносил действие нового закона. Его поддержал профильный комитет Рады, но парламент не успел рассмотреть документ в 2018 году.