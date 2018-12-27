Згода на донорство: Кабмін затвердив порядок проведення трансплантацій в Україні

Кожен повнолітній українець зможе письмово затвердити своє бажання чи небажання стати донором

https://racurs.ua/ua/n116203-zgoda-na-donorstvo-kabmin-zatverdyv-poryadok-provedennya-transplantaciy-v-ukrayini.html

Racurs.ua

Кабінет міністрів затвердив сьогодні порядок надання згоди на донорство.

Цей документ регламентує проведення трансплантацій в Україні, повідомили 27 грудня у Міністерстві охорони здоров’я.

З 1 січня кожен повнолітній українець зможе письмово затвердити своє бажання чи небажання стати донором, а також призначити уповноважену особу, яка зможе прийняти це рішення за нього після смерті.

Урядова постанова затвердила письмові форми цієї згоди. Їх будуть вносити до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Такими формами є:

письмова згода на донорство після смерті;

письмова незгода на донорство після смерті;

заява про відкликання попередньої згоди чи незгоди на посмертне донорство;

заява про призначення уповноваженого представника, який прийматиме рішення про донорство у разі смерті людини (має бути засвідчена підписом уповноваженого представника);

заява про відкликання уповноваженого представника;

заява про незгоду бути уповноваженим представником;

заява про згоду на прижиттєве донорство;

заява про відкликання згоди на прижиттєве донорство.

Людина може подати необмежену кількість заяв, а кожна нова автоматично анулює дію попередньої. Рішення про донорство людина може змінювати протягом життя.

У МОЗ стверджують, що 1 січня 2019 року трансплантація в Україні проводитиметься. Рішення про її проведення прийматиме консиліум лікарів медзакладу, у якому пацієнта внесуть у список очікування.

Заяви про рішення стати донором або відмовитися стати донором українці подаватимуть або лікарю медзакладу, що має здійснювати трансплантацію, або трансплант-координатору, уповноваженій особі у центрах донорства крові та центрах вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації. Також такі заяви можна буде надати своєму сімейному лікарю чи терапевту. Усі заяви зберігатимуться у закладах охорони здоров’я, де їх прийняли, з дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних.

Нагадаємо, що у травні цього року Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію органів. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині» уводиться в дію з 1 січня 2019 року.

Законодавці вилучили із закону норми про донорство крові, трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів, а також імплантацію та виготовлення біоімплантатів.

Новий закон вступив в дію 24 липня і в МОЗ було п’ять місяців для того, щоб створити Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ) та окремий центр, що має координувати систему трансплантації, закупівлю нового обладнання для центрів з трансплантації, розробити 30 нових нормативно-правових актів.

Розуміючи, що дотримати норми закону було нереалістично, було розроблено законопроект, який відтерміновує дію нового закону. Його підтримав профільний комітет Ради, але парламент не встиг розглянути документ в 2018 році.