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Військовий медик заявив про порушення прав бійців у 60 ОМБр та приховування санітарних втрат
Військовий медик заявив про порушення прав бійців у 60 ОМБр та приховування санітарних втратhttps://racurs.ua/ua/n207977-viyskovyy-medyk-zayavyv-pro-porushennya-prav-biyciv-u-60-ombr-ta-pryhovuvannya-sanitarnyh-vtrat.htmlРакурс
Військовий медик Андрій Зотя заявив про порушення прав бійців у 60-й ОМБр та приховування санітарних втрат.
За його словами, керівництво вимагало не звільняти військових за станом здоров’я та не надавати меддопомогу. Зотя опублікував аудіодокази та готовий передати їх правоохоронцям. У бригаді повідомили про початок службової перевірки.
Уповноважена з прав військових Решетилова заявила, що раніше неодноразово інформувала про ці порушення командування, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського, але жодної реакції не було.
За словами медика, начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону.
Я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їх професійну некомпетентність. Начальник медичної служби бригади, Башмаков Дмитро Геннадійович займається виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів.
Додаю до допису голосове повідомлення начальника штабу Воробйова Віктора та запис телефонної розмови з начальником медичної служби Башмаковим Дмитром, де перший говорить про те, що хоч трупи привохять, звільнення не надавати, а другий — що війна все спише, — написав Зотя.