Військовий медик заявив про порушення прав бійців у 60 ОМБр та приховування санітарних втрат

https://racurs.ua/ua/n207977-viyskovyy-medyk-zayavyv-pro-porushennya-prav-biyciv-u-60-ombr-ta-pryhovuvannya-sanitarnyh-vtrat.html

Ракурс

Військовий медик Андрій Зотя заявив про порушення прав бійців у 60-й ОМБр та приховування санітарних втрат.

За його словами, керівництво вимагало не звільняти військових за станом здоров’я та не надавати меддопомогу. Зотя опублікував аудіодокази та готовий передати їх правоохоронцям. У бригаді повідомили про початок службової перевірки.

Уповноважена з прав військових Решетилова заявила, що раніше неодноразово інформувала про ці порушення командування, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського, але жодної реакції не було.

За словами медика, начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону.