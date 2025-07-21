Военный медик заявил о нарушении прав бойцов в 60 ОМБр и сокрытии санитарных потерь

https://racurs.ua/n207977-voennyy-medik-zayavil-o-narushenii-prav-boycov-v-60-ombr-i-sokrytii-sanitarnyh-poter.html

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Військовий медик Андрій Зотя заявив про порушення прав бійців у 60-й ОМБр та приховування санітарних втрат.

За його словами, керівництво вимагало не звільняти військових за станом здоров’я та не надавати меддопомогу. Зотя опублікував аудіодокази та готовий передати їх правоохоронцям. У бригаді повідомили про початок службової перевірки.

Уповноважена з прав військових Решетилова заявила, що раніше неодноразово інформувала про ці порушення командування, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського, але жодної реакції не було.

За словами медика, начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону.