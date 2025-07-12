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Ракурс
У Києві медики під час російських атак пересадили органи померлої дівчинки трьом дітям

У Києві медики під час російських атак пересадили органи померлої дівчинки трьом дітям

12 лип 2025, 13:32
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В «Охматдиті» у Києві медики під час російських обстрілів провели пересадку органів померлої дівчинки трьом дітям. Це перша така операція в історії лікарні.

Трансплантація тривала понад 13 годин. Попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, фахівці не зупинилися. Адже важливою була кожна хвилина: чим менше часу органи перебувають поза тілом, тим більше шансів на успіх.

Трансплантолог Олег Годік подякував батькам 4-річної померлої дівчинки за те, що їхній дозвіл на пересадку органів подарував шанс на життя трьом іншим дітям.

Джерело: Ракурс


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