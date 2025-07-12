Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве медики во время российских атак пересадили органы умершей девочки трем детям
В Киеве медики во время российских атак пересадили органы умершей девочки трем детямhttps://racurs.ua/n207747-v-kieve-mediki-vo-vremya-rossiyskih-atak-peresadili-organy-umershey-devochki-trem-detyam.htmlРакурс
В «Охматдиті» у Києві медики під час російських обстрілів провели пересадку органів померлої дівчинки трьом дітям. Це перша така операція в історії лікарні.
Трансплантація тривала понад 13 годин. Попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, фахівці не зупинилися. Адже важливою була кожна хвилина: чим менше часу органи перебувають поза тілом, тим більше шансів на успіх.
Трансплантолог Олег Годік подякував батькам 4-річної померлої дівчинки за те, що їхній дозвіл на пересадку органів подарував шанс на життя трьом іншим дітям.