В Киеве медики во время российских атак пересадили органы умершей девочки трем детям

https://racurs.ua/n207747-v-kieve-mediki-vo-vremya-rossiyskih-atak-peresadili-organy-umershey-devochki-trem-detyam.html

Ракурс

В «Охматдиті» у Києві медики під час російських обстрілів провели пересадку органів померлої дівчинки трьом дітям. Це перша така операція в історії лікарні.

Трансплантація тривала понад 13 годин. Попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, фахівці не зупинилися. Адже важливою була кожна хвилина: чим менше часу органи перебувають поза тілом, тим більше шансів на успіх.

Трансплантолог Олег Годік подякував батькам 4-річної померлої дівчинки за те, що їхній дозвіл на пересадку органів подарував шанс на життя трьом іншим дітям.