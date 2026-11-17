Семь баллистических ракет атаковали ночью мосты в Киеве — Зеленскийhttps://racurs.ua/n217468-sem-ballisticheskih-raket-atakovali-nochu-mosty-v-kieve-zelenskiy.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, атакували мости у Києві балістичними ракетами.
Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський після проведеного селектору.
Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення, — зазначив він.
Зеленський додав, що з урядовцями також окремо проговорили реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, домовленість про яку було досягнуто з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Є окремі доручення МВС України для реорганізації транспортних потоків: потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій, — додав Зеленський.