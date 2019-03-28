Суд принял решение по делу секс-скандала чиновника МВД и студентки. Фото: Lойер

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Суд принял решение в отношении фигуранта по делу об организации секс-скандала начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко и студентки.

Служители Фемиды признали капитана управления государственной охраны 1 отдела 4 службы Департамента оперативного обеспечения охраны Управления государственной охраны Николая Рыженко виновным в том, что он продавал политтехнологу Владимиру Петрову информацию о владельцах автомобилей, местонахождении машин и допуск к базе системы видеонаблюдения в Киеве. Об этом 28 марта сообщают «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что сотрудник УГО предложил своему знакомому за деньги предоставлять информацию из систем Министерства внутренних дел. Рыженко отсылал получаемую информацию через мессенджер Telegram и на почту, за каждую полученную информацию он получал по 200 грн. Злоумышленник выдал преступникам персональные данные 37 граждан и сумел заработать 15 тыс. грн.

После задержания он признал свою вину. Суд назначил ему наказание — два года лишения свободы, но освободил с испытательным сроком один год.

Напомним, в ноябре 2018 года студентка Наталья Бурейко разместила на странице в Facebook сообщение, в котором обвинила в домогательствах и угрозах чиновника Александра Варченко, а после разглашения скандала извинилась перед ним и его семьей. Впоследствии она призналась, что за публикацию скандального сообщения ей обещали заплатить 1,5 тыс. грн.

После этого правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошка, которых подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.