Российская армия нанесла новые удары по Харьковщине и Запорожью. Фото:

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Російська армія завдала нових ударів по Харківщині та Запоріжжю.

У середу, 12 серпня, окупанти завдали двох ударів по центральному мікрорайону в Балаклії Харківської області. Наразі відомо, що постраждали троє осіб. Про це голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив у Telegram.

В одному з багатоквартирних житлових будинків у двох квартирах виникли пожежі, які вже локалізували. Також був пошкоджений дах будинку, лінія електропередачі та скління вікон. Крім того, пошкоджена ще одна багатоповерхівка.

Пошкоджень зазнали і три приватні будинки: один із них повністю зруйновано, ще два — значно пошкоджені. В одному з приватних домоволодінь спалахнула пожежа.

Загарбники сьогодні вдарили і по Запорізькій області. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, росіяни атакували автобус одного із запорізьких підприємств на автодорозі неподалік села Українка, що в Запорізькому районі. Внаслідок влучання постраждав 53-річний чоловік.

Нагадаємо, 12 серпня росіяни реактивними ударними дронами вдарили по Броварському району. Внаслідок пожежі виникла пожежа на складах. Наразі відомо про одного постраждалого.