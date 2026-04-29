Силы беспилотных систем поразили российский транспорт в Запорожской и Харьковской областях. Фото:

Сили безпілотних систем завдали нових втрат російським окупантам.

Оператори БпЛА уразили транспорт противника у Запорізькій та Харківській областях. Майстерні дії бійців 429-ї окремої бригади «Ахіллес» призвели до зриву наступальних дій ворога. Про це СБС Збройних сил України 29 квітня повідомили у Facebook.

Військові наголосили, що загарбники намагаються реалізовувати наступальні дії, роблячи ставку на використання малогабаритного транспорту. Таким чином ворог хоче підвищити мобільність підрозділів та забезпечення логістики.

У результаті злагодженої роботи підрозділів СБС транспортні засоби противника виводяться з ладу та знищуються, — зазначили захисники й опублікували відео бойової роботи.

Нагадаємо, напередодні українські військові підрозділу SIGNUM зі складу 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка виявили точку злету російських БпЛА та ліквідували одного з операторів. Відео бойової роботи вони опублікували в соцмережах.