Ситуация в Волчанске. Карта: DeepState

Армія Російської Федерації намагається просунутися у Вовчанську на Харківщині.

Наразі бойові дії тривають безпосередньо в самому місті, а також у прилеглих населених пунктах. Загарбники постійно намагаються просунутися вперед і діють не лише в межах Вовчанська. Ворог активно діє на флангах та в прилеглих населених пунктах. Про це керівник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив в ефірі телемарафону.

Ситуацію з обороною міста ускладнює й погода. Місцеві річки перемерзли й перестали бути природною перепоною, якою були раніше. Малі піхоті групи росіян користуються нагодою й переходять їх.

Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше навіть мова про спроби обходу Вільчи, Вовчанських Хуторів, прилеглих населених пунктів, — зазначив Трегубов.

Нагадаємо, у грудні минулого року керівник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що армія РФ мала просування у Вовчанську Харківської області. Тоді окупанти намагалися закріпитися серед руїн міста, а Сили оборони України утримували позиції у південних і західних районах міста.