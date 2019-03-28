ЗМІ повідомили про підозру оточенню Порошенка. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n120017-sprava-kurchenka-zmi-povidomyly-scho-otochennu-poroshenka-ogolosheni-pidozry-v-genprokuraturi.html

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Генеральна прокуратура підозрює оточення президента Петра Порошенка в участі у схемах олігарха-втікача Сергія Курченка.

По завершенню розслідування проти Курченка підозри оголошено заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову, екс-главі АП Борису Ложкіну, колишньому керівнику Національного банку Валерії Гонтаревій. Про це із посиланням на документи слідства повідомляє американське видання Forum Daily.

Згодом УНІАН поінформувало, що отримало від джерел у ГП фото документів, які прокуратура направила підозрюваним.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на власній сторінці у Facebook зазначила, що висунуті прокурором Костянтином Куликом підозри були здійснені з порушенням процесуального законодавства.

Представник Луценка відзначила, що законодавство вимагає наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів та особистого вручення.

«Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором Костянтином Куликом. Відтак, зазначені особи не вважаються підозрюваними у розумінні ст. 42 (підозрюваний, обвинувачений) КПК. Правову оцінку дій прокурора Кулика встановить ДБР», — написала Сарган.

Нагадаємо, Генпрокуратура завершила розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка. Правоохоронці повідомили про підозру 98 особам, які фігурують у розслідуванні. Серед підозрюваних — посадовці різних міністерств, державних установ та Національного банку, глави облдержадміністрацій.