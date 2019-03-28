Российские оккупанты арестовали 23 крымских татар. Фото: Антон Наумлюк

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Фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» в количестве 23 человек до 15 мая арестовал Киевский районный суд Симферополя, который контролируется Российской Федерацией.

Всех арестованных 17 марта крымских татар оккупанты подозревают в участии в исламской партии «Хизб ут-Тахрир», которая в Российской Федерации с 2003 года считается террористической. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму подконтрольный России суд арестовал девять крымских татар, которых вчера задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир». Это — Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвелиев Сейтнабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фархат Базаров, Сервер Газиев, Сейран Муртаза и Эрфан Османов.

Сегодня в Ростове задержали трех крымских татар Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадирова. Эти гражданские журналисты транслировали в сети вчерашние обыски.

Обыски в Крыму председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил обыски с облавами сталинских чекистов. В МИД Украины заявили о решительном протесте в связи с незаконными обысками жилищ и задержаниями.