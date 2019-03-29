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Ракурс
Оккупанты вывезли 20 арестованных крымских татар в Россию. Фото: atr

Оккупанты вывезли 20 арестованных крымских татар в Россию

29 мар 2019, 17:29
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Власти оккупированного Крыма увезли в Ростов по меньшей мере 20 арестованных крымских татар. Крымчан арестовали якобы по подозрению в участии в запрещенной в РФ религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Адвокаты арестованных крымских татар попытались посетить задержанных в СИЗО, однако им ответили, что крымчан там уже нет. По информации журналиста Антона Наумлюка, руководитель следственной группы Сергей Махнев уехал в столицу России. Об этом Наумлюк сообщает на своей странице в Facebook.

Журналист утверждает, что документы по этому делу подписывали не на полуострове — на них стоит подпись 1-го замначальника следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Петухова В. В.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, все представители государственных органов дают разную информацию, а связаться с руководителем следственной группы ФСБ невозможно.

Как ранее сообщал «Ракурс», Киевский районный суд Симферополя под контролем РФ отправил арестованных крымских татар в СИЗО до 15 мая. Мировое сообщество и правительство Украины осудили события в аннексированном Крыму.

Источник: Ракурс


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