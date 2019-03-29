Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бешенство обнаружили у собаки, искусавшей восемь человек в Николаеве. Фото: Улан-Удэ - SM News

Бешенство обнаружили у собаки, искусавшей восемь человек в Николаеве (ДОКУМЕНТ)

29 мар 2019, 17:31
999

Собака, покусавшая как минимум восемь человек в Николаеве, оказалась больной бешенством. На пять человек бездомная собака напала на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.

После сдачи анализов и проведения экспертиз подтвердился диагноз — бешенство, сообщил директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобородский «Новостям-N».

По словам Голобородского, эта собака нападала не только на людей, но и на других собак. Возле «Николаевводоканал» и офтальмологической больницы бешеное животное вступало в драку с другими бездомными собаками. Несколько, собак, покусанных бешеной, были отловлены. Об остальных животных, подвергшихся нападению бешеной собаки не известно.

Отметим, что вчера в Николаеве на людей бросалась бешеная собака. Пять человек она искусала, еще троим удалось отбиться. Все пострадавшие от нападения собаки люди обратились в медицинские учреждения за помощью.

Бешенство обнаружили у собаки, искусавшей восемь человек в Николаеве. Фото: novosti-n.org

Ранее сообщалось, что в Ровно на 26 тыс. грн оштрафовали хозяина собаки, которая напала на женщину в подъезде.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные события за 29 марта: арестованных татар вывезли в Россию, а дело «Савченко-Рубана» направили в Верховный суд

Сегодня адвокаты крымских татар заявили о том, что местонахождение пленных неизвестно. Согласно обнародованным данным, татар вывезли в Ростов

Новости Украины
18:17

Дело Савченко передали в Верховный суд

Обвинительный акт по делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко и экс-главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана передали в Верховный суд. Их обеих прокуратура подозревает в подготовке терактов в украинской столице

Правовые новости
15:41