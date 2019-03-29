Бешенство обнаружили у собаки, искусавшей восемь человек в Николаеве. Фото: Улан-Удэ - SM News

https://racurs.ua/n120053-beshenstvo-obnarujili-u-sobaki-iskusavshey-vosem-chelovek-v-nikolaeve-dokument.html

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Собака, покусавшая как минимум восемь человек в Николаеве, оказалась больной бешенством. На пять человек бездомная собака напала на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.

После сдачи анализов и проведения экспертиз подтвердился диагноз — бешенство, сообщил директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобородский «Новостям-N».

По словам Голобородского, эта собака нападала не только на людей, но и на других собак. Возле «Николаевводоканал» и офтальмологической больницы бешеное животное вступало в драку с другими бездомными собаками. Несколько, собак, покусанных бешеной, были отловлены. Об остальных животных, подвергшихся нападению бешеной собаки не известно.

Отметим, что вчера в Николаеве на людей бросалась бешеная собака. Пять человек она искусала, еще троим удалось отбиться. Все пострадавшие от нападения собаки люди обратились в медицинские учреждения за помощью.

Ранее сообщалось, что в Ровно на 26 тыс. грн оштрафовали хозяина собаки, которая напала на женщину в подъезде.