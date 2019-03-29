На украинские СМИ планировалась хакерская атака – СБУ. Фото: Новые известия

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Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила подготовку хакерской атаки на украинские СМИ и объекты телекоммуникации. Предполагаемо, атаку готовила хакерская группировка, которую контролируют российские спецслужбы.

Правоохранители установили, что в течение нескольких последних месяцев исполнители создавали в сети интернет специальную инфраструктуру из нескольких десятков доменов, которые похожи на официальные домены украинских СМИ, телекомпаний и операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Все новые домены запущены на мощностях российских интернет-провайдеров. Правоохранители отмечают, что учетные записи, которые использовались для их регистрации, в прошлом году использовались для кибератак на государственные ресурсы.

В СБУ предполагают, что сеть фальшивых сайтов создавалась для массового распространения негативной информации накануне проведения выборов президента Украины.

Правоохранители проинформировали всех лиц, против которых была направлена кибератака.

Напомним, ранее сообщалось, что базу российских хакеров обнаружили на территории Чехии. Российские спецслужбы обустроили базу хакеров на двух компьютерных фирмах.