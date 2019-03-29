Главные события за 29 марта: арестованных татар вывезли в Россию, а дело «Савченко-Рубана» направили в Верховный суд

Главные события за 29 марта. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n120055-glavnye-sobytiya-za-29-marta-arestovannyh-tatar-vyvezli-v-rossiu-a-delo-savchenko-rubana.html

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Главным событием сегодня, 29 марта, стала депортация арестованных крымских татар в Россию. Адвокаты пленных татар начали сообщать о том, что их подзащитные больше не находятся в СИЗО и у них нет с ними связи. Позже появилась информация о вывозе пленных в Ростов. Отметим, что по меньшей мере 20 крымских татар были задержаны по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Сегодня в Брюсселе председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что будут делать в компании в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Так, в компании отметили, что собираются развивать сеть хранилищ газа и увеличивать импорт сжиженного газа из Европы. Также Коболев высказал предположение, что «Северный поток-2» не начнет работать с 1 января 2020 года, даты, когда заканчивается контракт с «Нафтогазом» по транзиту.

Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд дело «Савченко-Рубана» для определения подсудности. По мнению коллегии судей, их суд не вправе решать вопрос о направлении производства по «делу Савченко-Рубана» с одной судебной инстанции в другую, поскольку совершенные подозреваемыми преступления осуществлялись в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов.

В СБУ сегодня прокомментировали хранение российско-зенитного комплекса «Печора» в порту в Одесской области. В спецслужбе сообщили, что блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Отмечается, что Россия использовала украинские порты для транзитных поставок вооружения в третьи страны. Спецслужба устанавливает все обстоятельства хранения российского оружия в украинском порту.

Сегодня состоялось очередное голосование по Brexit в Великобритании. Британский парламент в третий раз отказался поддержать соглашение о выходе из ЕС. Против соглашения по Brexit высказались 344 депутата Палаты общин. Однако отмечается, что сегодняшнее голосование не было обязывающим. В Лондоне не исключают, что парламентарии соберутся на следующей неделе для решения вопроса Brexit.