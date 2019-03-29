Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Главные события за 29 марта. Фото: Слово и Дело

Главные события за 29 марта: арестованных татар вывезли в Россию, а дело «Савченко-Рубана» направили в Верховный суд

29 мар 2019, 18:17
999

Главным событием сегодня, 29 марта, стала депортация арестованных крымских татар в Россию. Адвокаты пленных татар начали сообщать о том, что их подзащитные больше не находятся в СИЗО и у них нет с ними связи. Позже появилась информация о вывозе пленных в Ростов. Отметим, что по меньшей мере 20 крымских татар были задержаны по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Сегодня в Брюсселе председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что будут делать в компании в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Так, в компании отметили, что собираются развивать сеть хранилищ газа и увеличивать импорт сжиженного газа из Европы. Также Коболев высказал предположение, что «Северный поток-2» не начнет работать с 1 января 2020 года, даты, когда заканчивается контракт с «Нафтогазом» по транзиту.

Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд дело «Савченко-Рубана» для определения подсудности. По мнению коллегии судей, их суд не вправе решать вопрос о направлении производства по «делу Савченко-Рубана» с одной судебной инстанции в другую, поскольку совершенные подозреваемыми преступления осуществлялись в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов.

В СБУ сегодня прокомментировали хранение российско-зенитного комплекса «Печора» в порту в Одесской области. В спецслужбе сообщили, что блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Отмечается, что Россия использовала украинские порты для транзитных поставок вооружения в третьи страны. Спецслужба устанавливает все обстоятельства хранения российского оружия в украинском порту.

Сегодня состоялось очередное голосование по Brexit в Великобритании. Британский парламент в третий раз отказался поддержать соглашение о выходе из ЕС. Против соглашения по Brexit высказались 344 депутата Палаты общин. Однако отмечается, что сегодняшнее голосование не было обязывающим. В Лондоне не исключают, что парламентарии соберутся на следующей неделе для решения вопроса Brexit.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные события за 29 марта: арестованных татар вывезли в Россию, а дело «Савченко-Рубана» направили в Верховный суд

Сегодня адвокаты крымских татар заявили о том, что местонахождение пленных неизвестно. Согласно обнародованным данным, татар вывезли в Ростов

Новости Украины
18:17

Дело Савченко передали в Верховный суд

Обвинительный акт по делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко и экс-главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана передали в Верховный суд. Их обеих прокуратура подозревает в подготовке терактов в украинской столице

Правовые новости
15:41