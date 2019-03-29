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Взбодриться можно от одной мысли о кофе – ученые

Взбодриться можно от одной мысли о кофе — ученые

29 мар 2019, 18:27
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Взбодриться можно от одной мысли о кофе. Ученые обнаружили, что любые образы, которые напоминают о кофе, способны повлиять на мышление человека.

Исследователи установили, что кофе может не только влиять на организм человека физически, но и оказывает мощное психологические влияние. При виде чашки кофе или мысли о горячем напитке мозг человека получает такое же возбуждение, как если бы человек действительно его выпил. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Consciousness and Cognition, передает naked-science.

Такое сильное влияние кофе объясняется сложившейся фиксированной установкой на кофе в обществе. Чтобы выяснить влияние напитка на человеческий организм ученые провели четыре исследования, работая с представителями восточной и западной культур. Ученые обнаружили, что участники эксперимента, которым как-либо напоминали о кофе, воспринимали время как более короткое и были более сфокусированы.

Исследователи настаивают, что физиологическое возбуждение возникает не из-за кофе, а в результате прайминга (установки). В Западной культуре существует масса образов, связанных с кофе. Например, в Северной Америке распространен образ бизнесмена с тройным эспрессо, который спешит на деловую встречу. В других культурах есть свои установки и образы.

В дальнейшем ученые планируют детально изучить влияние прайминга на человека, а также установки, связанные с определенными видами продуктов.


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