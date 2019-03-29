Лягушек размером с рисовое зерно обнаружили на Мадагаскаре. Фото: Reading.com.ua

https://racurs.ua/n120057-lyagushek-razmerom-s-risovoe-zerno-obnarujili-na-madagaskare-foto.html

Ракурс

Самых маленьких лягушек обнаружили ученые на Мадагаскаре. Ученые разделили их на пять видов.

Исследования на Мадагаскаре проводила международная группа ученых. В ходе экспедиции были найдены пять видов мини-лягушек, которых отнесли к семейству узкокротов или микроквакш, сообщается в журнале PLoS ONE.

Обнаруженные лягушки действительно поражают своими размерами: самые крупные достигают размеров человеческого ногтя, а самые маленькие — зернышка риса. Ученые дали названия родам лягушек: Mini mum, Mini scule и Mini ature. Самыми маленькими размерами обладают Mini mum, Mini scule, в длину они достигают 8−11 мм.

Один из ученых, проводивших исследование, Марк Шерц, заявил о сложности классификации маленьких лягушек. По словам Шерца, из-за крохотных размеров лягушки выглядят похожими, поэтому ученные часто относят к одному виду особей разных родов.