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Лягушек размером с рисовое зерно обнаружили на Мадагаскаре. Фото: Reading.com.ua

Лягушек размером с рисовое зерно обнаружили на Мадагаскаре (ФОТО)

29 мар 2019, 18:54
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Самых маленьких лягушек обнаружили ученые на Мадагаскаре. Ученые разделили их на пять видов.

Исследования на Мадагаскаре проводила международная группа ученых. В ходе экспедиции были найдены пять видов мини-лягушек, которых отнесли к семейству узкокротов или микроквакш, сообщается в журнале PLoS ONE.

Обнаруженные лягушки действительно поражают своими размерами: самые крупные достигают размеров человеческого ногтя, а самые маленькие — зернышка риса. Ученые дали названия родам лягушек: Mini mum, Mini scule и Mini ature. Самыми маленькими размерами обладают Mini mum, Mini scule, в длину они достигают 8−11 мм.

Один из ученых, проводивших исследование, Марк Шерц, заявил о сложности классификации маленьких лягушек. По словам Шерца, из-за крохотных размеров лягушки выглядят похожими, поэтому ученные часто относят к одному виду особей разных родов.

Самых маленьких лягушек нашли на Мадагаскаре. Фото: nplus1.ru

Самых маленьких лягушек нашли на Мадагаскаре. Фото: nplus1.ru


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