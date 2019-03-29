Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Во Франции осудили мужчину, который сдавал жилье террористам. Фото: Інші.ТВ

Во Франции осудили мужчину, который сдавал жилье террористам

29 мар 2019, 19:30
999

Француза, который сдавал жилье террористам, приговорили к четырем годам тюрьмы. Также суд лишил его гражданских прав сроком на пять лет.

Апелляционный суд Парижа вынес приговор в отношении Джавад Бендауда, который сдавал жилье двум мужчинам, причастным к терактам в ноябре 2015 года в столице Франции, сообщает «Европейская правда», ссылаясь Le Figaro.

Коллегия, состоящая из десяти судей, решила, что Бендауда знал о том, кому сдает жилье, и что они готовят теракты.

Однако суд низшей инстанции в феврале 2018 года высказал иное мнение. Служители Фемиды уголовного суда Парижа решили, что Бендауда не знал о том, что сдает жилье террористам и освободили подозреваемого. Впрочем, этот приговор был обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в ноябре 2015 года в пригороде Парижа произошел ряд терактов: возле стадиона во время матча прозвучало несколько взрывов, в ресторане были расстреляны посетители, а зрителей спектакля в театре взяли в заложники.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные события за 29 марта: арестованных татар вывезли в Россию, а дело «Савченко-Рубана» направили в Верховный суд

Сегодня адвокаты крымских татар заявили о том, что местонахождение пленных неизвестно. Согласно обнародованным данным, татар вывезли в Ростов

Новости Украины
18:17

Дело Савченко передали в Верховный суд

Обвинительный акт по делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко и экс-главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана передали в Верховный суд. Их обеих прокуратура подозревает в подготовке терактов в украинской столице

Правовые новости
15:41