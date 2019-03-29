Во Франции осудили мужчину, который сдавал жилье террористам. Фото: Інші.ТВ

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Ракурс

Француза, который сдавал жилье террористам, приговорили к четырем годам тюрьмы. Также суд лишил его гражданских прав сроком на пять лет.

Апелляционный суд Парижа вынес приговор в отношении Джавад Бендауда, который сдавал жилье двум мужчинам, причастным к терактам в ноябре 2015 года в столице Франции, сообщает «Европейская правда», ссылаясь Le Figaro.

Коллегия, состоящая из десяти судей, решила, что Бендауда знал о том, кому сдает жилье, и что они готовят теракты.

Однако суд низшей инстанции в феврале 2018 года высказал иное мнение. Служители Фемиды уголовного суда Парижа решили, что Бендауда не знал о том, что сдает жилье террористам и освободили подозреваемого. Впрочем, этот приговор был обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в ноябре 2015 года в пригороде Парижа произошел ряд терактов: возле стадиона во время матча прозвучало несколько взрывов, в ресторане были расстреляны посетители, а зрителей спектакля в театре взяли в заложники.