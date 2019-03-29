В Одесі суддю впіймали на хабарі за вирішення житлового питання. Фото: 112 Украина

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В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали під час одержання хабара суддю Малиновського районного суду. За неправомірну вигоду в розмірі 2,5 тис. дол. суддя обіцяв вирішити житлове питання.

Встановлено, що у 2017 році одесит направив позов до акціонерного підприємства з вимогою визнати недійсним рішення про виділення квартири. Протягом понад півтора року справа «висіла» в суді і реальний власник приватизованої квартири не могла розпоряджатися своїм майном. У зв’язку з цим в лютому поточного року власник подала позов про відвід судді. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У березні цього року суддя в приватній бесіді почав вимагати 2,5 тис. дол., а натомість обіцяв «допомогти» власнику. Співробітники СБУ затримали ймовірного хабарника під час отримання неправомірної вигоди.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Раніше повідомлялося, що днями затримали сільського голову на Житомирщині за хабар у розмірі 35 тис. дол. (майже 1 млн грн), який він отримав за вирішення земельного питання.