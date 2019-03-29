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Ракурс
В Одессе судью поймали на взятке за решение жилищного вопроса. Фото: 112 Украина

В Одессе судью поймали на взятке за решение жилищного вопроса (ФОТО)

29 мар 2019, 12:52
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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) поймали на взятке судью Малиновского районного суда. За неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долл. судья обещал решить жилищный вопрос.

Установлено, что в 2017 году одессит направил иск в отношении акционерного предприятия с требованием признать недействительным решение о выделении квартиры. В течение более полутора лет дело «висело» в суде и реальный владелец приватизированной квартиры не могла распоряжаться своим имуществом. В связи с этим в феврале текущего года владелец направила иск об отводе судьи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Одессе судью поймали на взятке за решение жилищного вопроса. Фото: СБУ

В марте этого года судья в частной беседе потребовал 2,5 тыс. долл., а взамен обещал «помочь» владельцу. Сотрудники СБУ задержали предполагаемого взяточника во время получения неправомерной выгоды.

В Одессе судью Малиновского суда задержали во время получения взятки

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ранее сообщалось, что на днях задержали сельского голову на Житомирщине за взятку в размере 35 тыс. долл. (почти 1 млн грн), которую он получил за решение земельного вопроса

Источник: Ракурс


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