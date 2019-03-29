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На Дніпропетровщині вибухнув приватний будинок. Фото: Новое Время

Вибухом зруйнувало приватний будинок на Дніпропетровщині (ФОТО, ВІДЕО)

29 бер 2019, 21:31
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Приватний будинок вибухнув у Просяній Покровського району Дніпропетровської області. Інцидент стався сьогодні, 29 березня, близько 16.00.

У будинку стався потужний вибух, внаслідок якого будівлю було повністю зруйновано, повідомляють у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Згідно з даними рятувальників, вибуховою хвилею було пошкоджено ще три сусідні будинки. Внаслідок вибуху постраждав власник домогосподарства. Чоловіка 1974 р.н. було госпіталізовано до лікарні. У нього діагностували закриту черепну мозкову травму, термічні опіки та забій головного мозку. Медики оцінюють його стан як стабільно важкий.

Рятувальники та правоохоронці з’ясовують причини вибуху. За попередньою версією, стався вибух природного газу.

На Дніпропетровщині вибухнув приватний будинок. Фото: dp.dsns.gov.ua

На Дніпропетровщині вибухнув приватний будинок. Фото: dp.dsns.gov.ua

На Дніпропетровщині вибухнув приватний будинок. Фото: dp.dsns.gov.ua

Джерело: Ракурс


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