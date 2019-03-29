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Порошенко и Зеленский не появились на дебатах, Тимошенко пришла ненадолго. Фото: Хвиля

Выборы-2019: Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты, Тимошенко появилась ненадолго

29 мар 2019, 22:37
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Двое кандидатов в президенты не появились на телевизионных дебатах, которые должны были состояться на «Суспільному».

Лидеры президентской гонки Петр Порошенко и Владимир Зеленский не пришли на дебаты, а Юлия Тимошенко появилась на телевидении, но сразу ушла, сообщает УНИАН.

Ведущие дебатов и журналисты, которые были в студии, предложили Тимошенко пообщаться и ответить на ряд вопросов относительно ее программы. Однако кандидат в президенты отказалась от предложения. Тимошенко заявила, что хотела бы подискутировать со своими конкурентами, а, поскольку они не появились, она также покинула студию.

«Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого», — заявила она.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что главные претенденты на кресло президента не появятся на телевизионных дебатах.

Напомним, уже в это воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента. На главный пост в стране претендуют 39 кандидатов. Согласно данным социологических опросов, лидерами президентской гонки являются Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.


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