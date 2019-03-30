Блэкаут в Венесуэле: больницы и аэропорты без света, нарушена подача воды. Фото: ТСН

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В Венесуэле третий раз за месяц произошло масштабное отключение электроэнергии, которое оставило без света больницы и аэропорты, а также привело к сбою в подаче воды. Масштабное отключение затронуло столицу (Каракас), Маракай, Маракайбо, Валенсию и Сан-Кристобаль.

Отключение электроснабжения произошло сегодня около 1.10 по Киеву (29 марта 19.10 по местному времени). Неправительственная организация NetBlocks отмечает, что в стране только у 10% телекоммуникационных объектов сохранился интернет. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал отключение саботажем, но наблюдатели полагают, что дело в износе электросетей. Гуманитарная помощь от Красного Креста и Красного Полумесяца будет готова только через две недели, а до тех пор больницы и поликлиники страны должны будут справиться с ситуацией самостоятельно.

Предыдущее масштабное отключение произошло 25 марта и затронуло 16 из 21 штатов Венесуэлы. Информация о причине блэкаута была разной: Мадуро заявил, что дело в хакерской атаке, а и. о. президента Хуан Гуайдо сообщил, что произошло возгорание высоковольтной линии электропередачи.

Парламент Венесуэлы 11 марта объявил в стране режим чрезвычайного положения.

На данный момент страна переживает политический кризис. В середине января после переизбрания Мадуро на второй срок в стране начались массовые протесты. Председатель парламента Гуайдо объявил себя и. о. президента и большинство стран признали его временным главой государства. Сегодня в стране ожидаются новые демонстрации сторонников Гуайдо против правящего режима.

Ранее сообщалось, что из-за блэкаута в Венесуэле погибли 79 человек. Это люди, которые находились в больницах.