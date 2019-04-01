Протесты в Венесуэле. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n120162-krizis-v-venesuele-neizvestnye-otkryli-ogon-po-uchastnikam-antiprezidentskogo-protesta-est.html

Ракурс

Акция протеста в Венесуэле завершилась стрельбой. Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по демонстрантам, протестовавшим против президента Николаса Мадуро.

В результате стрельбы, которая произошла 31 марта в Каракасе, пострадали по меньшей мере два человека, пострадавших доставили в больницы. Об этом сообщает El Nacional.

По информации СМИ, стрелять по гражданским могли лица, которые являются представителями проправительственных группировок.

Как известно, в январе в Венесуэле начались массовые беспорядки после инаугурации избранного президента Николаса Мадуро. Большое количество людей вышли на улицы с протестами. Произошли столкновения между демонстрантами и военными. Лидер оппозиции провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США и ряд европейских стран.

Напомним, 30 марта в Венесуэле третий раз за месяц произошло масштабное отключение электроэнергии. Чрезвычайное происшествие оставило без света больницы и аэропорты, а также привело к сбою в подаче воды. Электроэнергия отсутствует в ряде городов: Каракас, Маракай, Маракайбо, Валенсии и Сан-Кристобаль.