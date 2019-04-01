Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Протесты в Венесуэле. Фото: Народная правда

Кризис в Венесуэле: неизвестные открыли огонь по участникам антипрезидентского протеста, есть раненые (ФОТО)

1 апр 2019, 05:47
999

Акция протеста в Венесуэле завершилась стрельбой. Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по демонстрантам, протестовавшим против президента Николаса Мадуро.

В результате стрельбы, которая произошла 31 марта в Каракасе, пострадали по меньшей мере два человека, пострадавших доставили в больницы. Об этом сообщает El Nacional.

По информации СМИ, стрелять по гражданским могли лица, которые являются представителями проправительственных группировок.

Как известно, в январе в Венесуэле начались массовые беспорядки после инаугурации избранного президента Николаса Мадуро. Большое количество людей вышли на улицы с протестами. Произошли столкновения между демонстрантами и военными. Лидер оппозиции провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США и ряд европейских стран.

В Венесуэле обстреляли участников митинга. Фото: El Nacional

Напомним, 30 марта в Венесуэле третий раз за месяц произошло масштабное отключение электроэнергии. Чрезвычайное происшествие оставило без света больницы и аэропорты, а также привело к сбою в подаче воды. Электроэнергия отсутствует в ряде городов: Каракас, Маракай, Маракайбо, Валенсии и Сан-Кристобаль.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский удерживает лидерство: ЦИК подсчитала более 26% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

Центральная избирательная комиссия по состоянию на пять часов утра обработала 26,35% протоколов. Владимир Зеленский по-прежнему первый. Вторую и третью позицию занимают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко в соответствии

Новости Украины
05:16

ЦИК посчитал почти 10% протоколов, побеждает Зеленский (ИНФОГРАФИКА)

ЦИК обработал почти 10% протоколов по состоянию на два часа ночи 1 апреля. По данным 9,12% протоколов на выборах побеждает комик Зеленский, Порошенко идет вторым, а Тимошенко — на третьем месте

Новости Украины
02:14