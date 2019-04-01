Понад 10 млн українців не прийшли на вибори. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n120160-prezydentski-vybory-stalo-vidomo-skilky-ukrayinciv-proignoruvaly-golosuvannya-infografika.html

Ракурс

На вибори президента України, які відбулися 31 березня, не прийшли понад 10 млн виборців.

Загалом до списку виборців було занесено 29 млн 468 тис. 783 осіб. Кількість українців, які отримали виборчі бюлетені на дільницях в Україні, становить 18 млн 711 тис. 933. Про це свідчать дані, оприлюднені на веб-сторінці ЦВК.

Таким чином, 10 млн 756 тис. 850 громадян України 31 березня проігнорували вибори президента.

Раніше повідомлялося, що о 20.00 в Україні зачинилися виборчі дільниці. У ЦВК після голосування заявляли, що явка виборців по Україні становила майже 64%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 20,94% протоколів станом на четверту годину ночі 1 квітня. Шоумен Володимир Зеленський лідирує у президентській гонці, Петро Порошенко на другій позиції, а Юлія Тимошенко — третя.