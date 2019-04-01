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Ракурс
Володимир Зеленський лідирує на виборах президента. Фото: Ukranews.com

Вибори президента: ЦВК опрацювала майже 21% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2019, 04:14
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Центральна виборча комісія опрацювала 20,94% протоколів станом на четверту годину ночі 1 квітня.

На сайті ЦВК зазначається, що станом на 04.00 на виборах президента України перемагає шоумен Володимир Зеленський, який випереджає чинного главу Петра Порошенка майже вдвічі. Народний депутат Юлія Тимошенко на третьому місці.

Офіційні результати ЦВК на 04.00 такі:

  1. Володимир Зеленський — 29,97%;
  2. Петро Порошенко — 16,83%;
  3. Юлія Тимошенко — 13,33%;
  4. Юрій Бойко — 11,32%;
  5. Анатолій Гриценко — 7,00%;
  6. Ігор Смешко — 5,87%.

На виборах лідирує Володимир Зеленський. Інфографіка: ЦВК

Раніше повідомлялося, що підсумки Національного екзит-полу на виборах президента України, які оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова, свідчать, що актор Володимир Зеленський є лідером серед кандидатів у президенти — голоси 30,6% виборців віддали за нього свої голоси. Другу позицію займає чинний президент Петро Порошенко (17,8%), третє народний депутат Юлія Тимошенко (14,2%).

Джерело: Ракурс


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Зеленський утримує лідерство: ЦВК підрахувала понад 26% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

Центральна виборча комісія станом на п’яту годину ранку опрацювала 26,35% протоколів. Володимир Зеленський, як і раніше, перший. Другу та третю позицію займають Петро Порошенко та Юлія Тимошенко відповідно

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