Володимир Зеленський лідирує на виборах президента. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n120159-vybory-prezydenta-cvk-opracuvala-mayje-21-protokoliv-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія опрацювала 20,94% протоколів станом на четверту годину ночі 1 квітня.

На сайті ЦВК зазначається, що станом на 04.00 на виборах президента України перемагає шоумен Володимир Зеленський, який випереджає чинного главу Петра Порошенка майже вдвічі. Народний депутат Юлія Тимошенко на третьому місці.

Офіційні результати ЦВК на 04.00 такі:

Володимир Зеленський — 29,97%; Петро Порошенко — 16,83%; Юлія Тимошенко — 13,33%; Юрій Бойко — 11,32%; Анатолій Гриценко — 7,00%; Ігор Смешко — 5,87%.

Раніше повідомлялося, що підсумки Національного екзит-полу на виборах президента України, які оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова, свідчать, що актор Володимир Зеленський є лідером серед кандидатів у президенти — голоси 30,6% виборців віддали за нього свої голоси. Другу позицію займає чинний президент Петро Порошенко (17,8%), третє народний депутат Юлія Тимошенко (14,2%).