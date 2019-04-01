Вибухнув невстановлений предмет у Запоріжжі, постраждали діти. Фото: Власно.Інфо

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Внаслідок вибуху у Дніпровському районі Запоріжжя одна дитина загинула, а ще одна дістала поранення.

Інцидент трапився по обіді 31 березня. Правоохоронці встановили, що діти 2005 та 2006 років народження гуляли по вул. Щаслива. Поблизу однієї з багатоповерхівок вони знайшли вибуховий пристрій. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Підлітки забрали з собою невстановлений предмет. Згодом, граючись на вул. Вінницькій, хлопець 2005 року народження кинув предмет перед собою, пролунав вибух.

Після події дітей негайно госпіталізували, життя старшого врятувати не вдалося, малолітньому 2006 року народження надано медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 березня вибухнув приватний будинок у Просяній Покровського району Дніпропетровської області. Вибуховою хвилею було пошкоджено ще три сусідні будинки, а власник домогосподарства постраждав.