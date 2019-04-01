Взорвался неустановленный предмет в Запорожье, пострадали дети. Фото: Власно.Інфо

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В результате взрыва в Днепровском районе Запорожья один ребенок погиб, а еще один получил ранения.

Инцидент произошел после обеда 31 марта. Правоохранители установили, что дети 2005 и 2006 годов рождения гуляли по ул. Счастливая. Вблизи одной из многоэтажек они нашли взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Подростки забрали с собой неустановленный предмет. Со временем, играя на ул. Винницкой, парень 2005 года рождения бросил предмет перед собой, прогремел взрыв.

После происшествия детей немедленно госпитализировали, жизнь старшего спасти не удалось, малолетнему ребенку 2006 года рождения оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 марта взорвался частный дом в Просяной Покровского района Днепропетровской области. Взрывной волной были повреждены еще три соседних дома, а владелец домохозяйства пострадал.