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Центрвиборчком продовжує рахувати голоси. Фото: Depo.ua

Підрахунок голосів: Центрвиборчком опрацював майже 15% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2019, 03:20
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Центральна виборча комісія опрацювала 14,72% протоколів станом на третю годину ночі 1 квітня.

Результати опрацьованих протоколів з усіх виборчих дільниць свідчать, що на виборах перемагає шоумен Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко йде другим, а Юлія Тимошенко — на третій позиції.

Офіційні результати ЦВК на 03.00 такі:

  1. Володимир Зеленський — 30,00%;
  2. Петро Порошенко — 16,73%;
  3. Юлія Тимошенко — 13,46%;
  4. Юрій Бойко — 11,37%;
  5. Анатолій Гриценко — 6,89%;
  6. Ігор Смешко — 5,78%.

Інфографіка: ЦВК

Нагадаємо, Дільнична комісія закордонного округу в столиці Білорусі Мінську завершила підрахунок голосів. Загалом у сусідній країні голосували 749 українців. Результати опрацьованих протоколів свідчать, що за актора Володимира Зеленського проголосувала найбільша кількість — 281 громадянин. За чинного президента Петра Порошенка голоси віддали 206 виборців.

Джерело: Ракурс


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Зеленський утримує лідерство: ЦВК підрахувала понад 26% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

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