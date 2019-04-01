Центрвиборчком продовжує рахувати голоси. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n120157-pidrahunok-golosiv-centrvyborchkom-opracuvav-mayje-15-protokoliv-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія опрацювала 14,72% протоколів станом на третю годину ночі 1 квітня.

Результати опрацьованих протоколів з усіх виборчих дільниць свідчать, що на виборах перемагає шоумен Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко йде другим, а Юлія Тимошенко — на третій позиції.

Офіційні результати ЦВК на 03.00 такі:

Володимир Зеленський — 30,00%; Петро Порошенко — 16,73%; Юлія Тимошенко — 13,46%; Юрій Бойко — 11,37%; Анатолій Гриценко — 6,89%; Ігор Смешко — 5,78%.

Нагадаємо, Дільнична комісія закордонного округу в столиці Білорусі Мінську завершила підрахунок голосів. Загалом у сусідній країні голосували 749 українців. Результати опрацьованих протоколів свідчать, що за актора Володимира Зеленського проголосувала найбільша кількість — 281 громадянин. За чинного президента Петра Порошенка голоси віддали 206 виборців.