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Центризбирком продолжает считать голоса. Фото: Depo.ua

Подсчет голосов: Центризбирком обработал почти 15% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 03:20
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Центральная избирательная комиссия обработала 14,72% протоколов по состоянию на третий час ночи 1 апреля.

Результаты обработанных протоколов со всех избирательных участков свидетельствуют, что на выборах побеждает шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко идет вторым, а Юлия Тимошенко — на третьей позиции.

Официальные результаты ЦИК на 03.00 такие:

  1. Владимир Зеленский — 30,00%;
  2. Петр Порошенко — 16,73%;
  3. Юлия Тимошенко — 13,46%;
  4. Юрий Бойко — 11,37%;
  5. Анатолий Гриценко — 6,89%;
  6. Игорь Смешко — 5,78%.

Инфографика: ЦИК

Напомним, Участковая комиссия зарубежного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов. В целом в соседней стране голосовали 749 украинцев. Результаты обработанных протоколов свидетельствуют, что за актера Владимира Зеленского проголосовало наибольшее количество — 281 гражданин. За действующего президента Петра Порошенко голоса отдали 206 избирателей.

Источник: Ракурс


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