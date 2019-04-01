Центризбирком продолжает считать голоса. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n120157-podschet-golosov-centrizbirkom-obrabotal-pochti-15-protokolov-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия обработала 14,72% протоколов по состоянию на третий час ночи 1 апреля.

Результаты обработанных протоколов со всех избирательных участков свидетельствуют, что на выборах побеждает шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко идет вторым, а Юлия Тимошенко — на третьей позиции.

Официальные результаты ЦИК на 03.00 такие:

Владимир Зеленский — 30,00%; Петр Порошенко — 16,73%; Юлия Тимошенко — 13,46%; Юрий Бойко — 11,37%; Анатолий Гриценко — 6,89%; Игорь Смешко — 5,78%.

Напомним, Участковая комиссия зарубежного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов. В целом в соседней стране голосовали 749 украинцев. Результаты обработанных протоколов свидетельствуют, что за актера Владимира Зеленского проголосовало наибольшее количество — 281 гражданин. За действующего президента Петра Порошенко голоса отдали 206 избирателей.