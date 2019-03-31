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Выборы президента Украины: все, что происходит в первом туре / Фото: Ракурс
Выборы президента Украины: все, что происходит в первом туре (ОБНОВЛЯЕТСЯ)https://racurs.ua/n120091-vybory-prezidenta-ukrainy-vse-chto-proishodit-v-pervom-ture-obnovlyaetsya.htmlРакурс
Первый тур выборов президента в 8.00 воскресенья 31 марта стартовал в Украине. Сегодня граждане в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) будут обнародованы сразу после завершения голосования. «Ракурс» следит за ходом волеизъявления и установлением результатов первого тура выборов.
8.30 — Во время сегодняшнего голосования на выборах президента в составе миссии американских наблюдателей в Киеве находится вдова американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна Синди.
8.00 — Первый тур выборов президента утром 31 марта стартовал в Украине. В воскресенье граждане в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.
7.30 — голосование на выборах президента, благодаря разнице во времени, начали украинцы в Австралии, а также Китае. Первый зарубежный избирательный участок в австралийской Канберре открылся еще 30 марта в 23.00 по киевскому времени.
Напомним, избирательная кампания в Украине длилась 90 дней. 9 февраля был оглашен список 44-х претендентов на пост главы государства, еще свыше 40 желающим ЦИК отказал в регистрации. Пять кандидатов отказались от участия в гонке. 8 марта был утвержден текст бюллетеня с 39 кандидатами. Впоследствии Сергей Тарута заявил, что поддерживает Юлию Тимошенко, а Александр Мороз передумал участвовать в выборах.
Предварительные результаты выборов (экзит-полы) будут обнародованы после завершения голосования — после 20.00 воскресенья, 31 марта, однако официальные результаты Центральная избирательная комиссия объявит в период между первым и 10 апреля. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, тогда второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.
Центризбирком должен установить окончательные результаты повторного голосования до 1 мая. Инаугурацию новоизбранного президента Украины необходимо провести в период с мая по 3 июня.
Главные требования к кандидатам в президенты
Для того, чтобы стать кандидатом в президенты, необходимо: быть гражданином Украины; достичь 35-летнего возраста; иметь право голоса на выборах; проживать в Украине в течение 10 лет перед днем выборов и знать государственный украинский язык.
Также все кандидаты в президенты вносили залог в размере 2,5 млн грн. Отметим, что ЦИК возвращает залог только тем кандидатам, кто попал во второй тур выборов или же победил.
Во сколько обойдутся выборы?
Выборы президента Украины обойдутся Центральной избирательной комиссии более чем в 2,35 млрд грн. На функционирование реестра избирателей государство тратит свыше 223 млн грн. Собственные расходы ЦИК составляют более 266 млн грн.
Список кандидатов на пост президента Украины:
Балашов Геннадий — предприниматель, лидер партии «5.10»
Бессмертный Роман — политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины
Богомолец Ольга — народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения
Богословская Инна — экс-нардеп, лидер общественной организации «Вече Украины»
Бойко Юрий — народный депутат, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь»
Бондарь Виктор — народный депутат, глава партии «Видродження»
Ващенко Александр — самовыдвиженец, общественная организация «Влада народу»
Вилкул Олександр — народный депутат, «Оппозиционный блок — партии мира и развития»
Габер Николай — лидер Патриотической партии Украины
Гриценко Анатолий — лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины
Данилюк Александр — руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ»
Деревянко Юрий — народный депутат, член совета партии «Воля»
Журавлев Василий — лидер партии «Стабильность»
Зеленский Владимир — художественный руководитель «Квартал 95», партия «Слуга народа»
Каплин Сергей — народный депутат, лидер «Социал-демократической партии»
Кармазин Юрий — экс-народный депутат, самовыдвиженец
Кива Илья — лидер Социалистической партии Украины
Корнацкий Аркадий — народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец
Кошулинский Руслан — кандидат от партии «Свобода»
Кривенко Виктор — народный депутат, лидер «Народного Руха Украины»
Куприй Виталий — народный депутат, самовыдвиженец
Литвиненко Юлия — журналист и телеведущая, самовыдвиженец
Ляшко Олег — народный депутат, лидер Радикальной партии
Мороз Александр — экс-спикер Верховной Рады, кандидат от «Социалистической партии Александра Мороза»
Наливайченко Валентин — экс-глава СБУ, лидер партии «Общественно-политический рух «Справедливость»
Насиров Роман — экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец
Новак Андрей — экономист, партия «Патриот»
Носенко Сергей — самовыдвиженец
Петров Владимир — самовыдвиженец
Порошенко Петр — президент Украины, самовыдвиженец
Рыгованов Руслан — самовыдвиженец
Скоцик Виталий — самовыдвиженец
Смешко Игорь — экс-глава СБУ, самовыдвиженец
Соловьев Александр — лидер партии «Розумна сила»
Тарута Сергей — народный депутат, лидер партии «Основа»
Тимошенко Юлия — народный депутат, лидер партии «Батькивщина»
Тимошенко Юрий — народный депутат, самовыдвиженец
Шевченко Игорь — экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец
Шевченко Александр — народный депутат, партия «Украинское объединение патриотов — Укроп».
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