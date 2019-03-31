Саакашвили уже видит Зеленского президентом

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Бывший президент Грузии, а также украинский политик и экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили прокомментировал результаты экзит-полов голосования на президентских выборах 31 марта.

Саакашвили сказал в своем Фейсбук, что уже видит Владимира Зеленского следующим президентом Украины.

Он призвал «все демократические силы поддержать Зеленского без каких-либо предварительных условий». Саакашвили считает, что «поражение Порошенко — это потрясающий шанс для Украины».

Бывший украинский политик сообщил, что его «Движение новых сил» будет бороться против фальсификаций и за победу кандидата Зеленского.

Напомним, что ранее Саакашвили пообещал 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов, вернуться в Украину. СМИ показали билет Саакашвили на самолет из Варшавы в Киев.