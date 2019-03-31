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Тимошенко и Зеленский могут объединиться во втором туре. Фото: ГолосUA

Зеленский и Тимошенко могут объединиться во втором туре выборов — нардеп

31 мар 2019, 21:33
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Во втором туре президентских выборов команды Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского могут объединиться.

Штабы лидеров президентской гонки ведут переговоры об объединении работы во втором туре выборов, заявил народный депутат Украины Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

По словам Найема, он получил подтверждение информации об объединении. Согласно обнародованным им данным, Тимошенко готова предложить Зеленскому поддержку. За это глава «Батькивщины» намерена подписать меморандум о создании парламентской коалиции. Задачей этой коалиции будет внедрение двухтуровой системы проведения парламентских выборов. Также, по мнению Найема, это может означать то, что Зеленский в случае победы на президентских выборах поддержит назначение Тимошенко премьер-министром.

В тоже время в штабе Зеленского опровергли любое объединение с командой Тимошенко. Аналогичная реакция поступила и со штаба другого кандидата в президенты. Тимошенко заявила, что на данном этапе ни о каком объединении речь не идет.

Зеленский и Тимошенко могут объединиться во втором туре выборов. Фото: скрин


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